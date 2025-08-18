Haberler

Kapadokya’da Navigasyonla Yanlış Yola Girdi

SAHNENİN MERKEZİ KAPADOKYA

Kapadokya’da bir sürücü, navigasyon cihazının yönlendirmesi sayesinde yanlış bir yola girince aracını çıkarma konusunda zorluk yaşadı. Tepkilerini esprili bir şekilde dile getiren sürücü, yaşadığı durumu “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam” sözleriyle aktardı.

MİZAHLARI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Bu esprili paylaşım, sosyal medya platformlarında hızla ilgi topladı. Sürücünün mizahi yaklaşımı, takipçileri tarafından gündem haline gelirken, olay anının paylaşılması insanların ilgisini çekti. Gülümseten bu durum, Kapadokya’daki dikkat çekici anlardan biri olarak hafızalarda yer etti.

