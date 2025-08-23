Kapadokya’da Satranç Maçı Yapıldı

KAPADOKYA’DA SATRANÇ MAÇI HAVADAN YAPILDI

Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya’da, gökyüzünde gerçekleştirilen bir satranç maçı dikkat çekti. Ürgüp ilçesinde, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Sigorta Birliği’nin iş birliğiyle düzenlenen Kapadokya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nda benzersiz bir etkinlik sahneleniyor. Turnuvanın 8’inci turu öncesinde, Büyük Usta (GM) Meylis Annaberdiyev ve Uluslararası Usta (IM) Hayale İsgenderova, Kapadokya’nın eşsiz manzarasında, yerden 1500 metre yükseklikte gösteri maçı yaptı.

ORGANIZASYONUN ÖNEMİ

Satranç Bölge Temsilcisi ve Turnuva Direktörü Çağrı Türkcü, organizasyona dair değerlendirmesinde, “Böylesi bir etkinlik daha önce dünyada hiç gerçekleştirilmedi. Kapadokya, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra artık satrançta da bir ilke imza attı” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu tür organizasyonlar, bölgenin tanıtımı ve turizm faaliyetlerine katkı sağlıyor. Kapadokya’nın atmosferi, hem tarihi hem de kültürel değerleriyle öne çıkarken, bu etkinlik sayesinde burada ayrıca spor etkinliklerinin de gerçekleştirilebileceği gösteriliyor.