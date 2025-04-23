Kapadokya’da Sıcak Hava Balonları Uçtu

KAPADOKYA’DA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ

Kapadokya’da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Bayrakları ile gökyüzünde süzüldü. Bu özel etkinlik, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde bulunan Kapadokya bölgesinde görsel bir şölen oluşturdu. Gün doğumundan önce tur için hazırlanan sıcak hava balonları, turistlere Kapadokya’yı kuşbakışı izleme fırsatı sundu.

BAYRAM COŞKUSU HAVADA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak hazırlanan balonlar, görevliler tarafından sepetlerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Güneşin doğmasıyla birlikte peş peşe havalanan bu balonlar, Göreme ve Ortahisar’daki kalkış alanlarından yükseldi. Balonlar, Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi ve Göreme Beldesi üzerinde geçerek Aşk Vadisi’ne iniş yaptı.

Aynı anda havalanan ve sepetlerinden Türk Bayrakları taşıyan toplam 156 sıcak hava balonu, gökyüzünde muazzam bir manzara sundu. Balon pilotu Kemal Kaya, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gökyüzünde kutlayacağız. Bu bayram Türkiye’de ve dünyada çocuklara adanmış tek bayram. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek” şeklinde bir açıklama yaptı.