“Kapadokya’da Sıcak Hava Balonu Rekoru!”

KAPADOKYA TURİZMİNE YOĞUN İLGİ

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya, son 10 ayda 675 bin turistin sıcak hava balonları ile kuş bakışı görebilmesine olanak sağladı. Doğal kaya oluşumları, peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırlar, şapeller ve kiliselerle dolu olan Kapadokya, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri. Bu bölge, yerli ve yabancı turistlerin sıcak hava balon turlarına büyük ilgi gösterdiği bir yer haline geldi. Sıcak hava balon turları, sabahın erken saatlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi’nin izniyle elverişli hava koşullarında icra ediliyor.

SICAK HAVA BALONU REKORU

Son 206 günde 27 bin 870 sıcak hava balonu, toplamda 675 bin 551 yolcusu ile gökyüzüne yükseldi. 2023 yılında, önceki yıla göre yüzde 10’luk bir artış kaydedildi. Açıklanan verilere göre, bu yıl tüm zamanların en yüksek rakamı elde edildi. Kapadokya bölgesinin öne çıkan etkinliklerinden birinin sıcak hava balon turları olduğunu vurgulayan Nevşehir Valisi Ali Fidan, bu yılın 10 aylık sürecinde yaklaşık 675 bin turistin bu turlara katıldığını aktardı. Vali Fidan, “Geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımızda 2023 yılının 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğini görüyoruz. Bu yılın 10 ayında ise yaklaşık 675 bin kişi balona binmiş durumda. Geçen yılın tamamını kıyasladığımızda bu yılın 10 ayında balona binen kişi sayısının yaklaşık yüzde 10 arttığını görüyoruz. Sıcak hava balon uçuşlarında 700 bin gibi bir hedefimiz vardı. İnşallah sene sonunda rahatlıkla 700 binin üzerinde rakama ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

İZMİR-NVŞEHİR UÇUŞLARI BAŞLADI

Vali Fidan, Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nın geçen yılın 10 ayında 500 bin yolcu kullandığını, bu yılın aynı döneminde ise yolcu sayısının yaklaşık 630 bine çıktığını söyledi. Ayrıca, Fidan, “9 Kasım itibarıyla İzmir’den özel hava yolu şirketi tarafından Nevşehir’e doğrudan uçuş başlatıldı. Şu an İzmir-Nevşehir, Nevşehir-İzmir haftada 2 gün karşılıklı uçuşlar başladı. Bu uçuşlarla rakamların daha da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Turizmci Mehmet Dinler, ekim ayı sonu itibarıyla açıklanan verilerle yaklaşık 680 bin yolcunun Kapadokya semalarında sıcak hava balonları ile süzüldüğünü belirterek, “Bu veriler tüm zamanların açıklanan en güçlü verisi. Yıl sonuna kadar 220 gün uçabilir gün sayısına eriştiğimizde hedef koyduğumuz 700 bin yolcu sayısına ulaşmış, hatta geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.