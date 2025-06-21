Kapadokya’da TGK Toplantısı Yapıldı

28. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI NEVŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kapadokya’nın tarihi ve kültürel merkezi olan Nevşehir’de yapıldı. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu destan şehrinde gerçekleştirilen toplantı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Başkanlar Kurulu Danışmanı Mustafa Arslan, TGK Genel Sekreteri Ergün Ata, Medya İş Sendikası Başkan Vekili Sinan Özer ve Türkiye’nin 7 bölgesinden federasyon başkanları ile 81 ilin cemiyet başkanları, yöneticileri ve birçok gazetecinin katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

TOPLANTININ YAPILDIĞI BİLGİ

Toplantıda, divan kurulu başkanlığını TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir yürüttü. Divan kurulu üyeliği görevini ise TGK Genel Sekreteri Ergün Ata ve TGK Yönetim Kurulu Üyesi ile İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu 2. Başkanı Osman Koca üstlendi. Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, yaptığı selamlama konuşmasında, tüm katılımcılara “hoş geldiniz” diyerek misafirlerini karşıladı.

GÜNDEME GELEN KONULAR

Toplantıda basının sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Meslek yasası, basın ilan tarife ücretleri, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler, gazetelerin yaşadığı sıkıntılar, internet medyası, sosyal medya gazeteciliği ve basın emekçilerinin sosyal hakları gibi önemli konular gündeme geldi. TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, gazetecilerin haklarının korunması, sansürle mücadele ve basın özgürlüğü gibi konulara vurgu yaptı.

SONUÇLAR VE HEDEFLER

Bu toplantı, gazetecilik mesleğinin geleceği ve basının sorunları hakkında kapsamlı bir bakış açısı sundu. Katılımcılar, mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve tedbir almak için birlikte hareket etme kararlılığını sergiledi.