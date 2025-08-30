Kapadokya’da, Türk Bayrakları Asıldı

KAPADOKYA’DA ZEYTÜN AĞACI GİBİ GÖKYÜZÜNDE YÜKSELİYOR

Kapadokya, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonlarıyla süslendi. Balonların sepetlerine Türk bayrakları asıldı ve bu özel gün, sabahın erken saatlerinde havalanan balonlarla kutlandı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR

Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, balonlarla birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Hava balonları, yaklaşık 1 saat boyunca Kapadokya semalarında süzülerek hem katılımcılara hem de izleyenlere eşsiz görüntüler sundu.

GÖKYÜZÜNDEKİ ÖZEL GÜN

Kapadokya’nın rengarenk atmosferi, bayraklarla süslenen sıcak hava balonlarıyla daha da canlı hale geldi. Turistlerin bu keyifli anları, gökyüzünde birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.