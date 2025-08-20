Haberler

Kapadokya’da Yabancı Turistin Uygunsuz Hareketleri

UYUMLU HAREKETLER KAMUOYUNDA TEPKİ YARATTI

Kapadokya bölgesinde, özellikle UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi’nde yer alan Uçhisar Kalesi’nde bir yabancı uyruklu turistin Türk bayrağı direğiyle yaptığı uygunsuz hareketler, geniş bir tepkilere neden oldu. Olay, turistin bayrak direğiyle ilgili davranışlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme geldi.

Tepkiler Sürüyor

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada bu rahatsız edici durumu sert bir şekilde kınadı. Çalışkan, “Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir” dedi. Nevşehir’in misafirperverliğine dikkat çeken Çalışkan, milli ve manevi değerlere yönelik yapılan saygısızlığın kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Yasal Süreç Başlatılacak

Milletvekili Çalışkan, bu olayın takipçisi olacaklarını belirterek, “Şiddetle kınıyorum. Bu şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yasal adımların atılması için süreci yakından takip edeceğiz” açıklamasında bulundu. Çalışkan, milletin değerlerine yapılacak saygısızlıklara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

ÖNEMLİ

