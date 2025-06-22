Kapadokya’da Yoga Günü Etkinliği Düzenlendi

YOGA ETKİNLİĞİ KAPADOKYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da, Hindistan Ankara Büyükelçiliği’nin öncülüğünde bir yoga etkinliği düzenlendi. Birleşmiş Milletler tarafından 2014 yılında kabul edilen ‘Uluslararası Yoga Günü’ dolayısıyla, Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi. Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, “21 Haziran Dünya Yoga Günü’nde, yogaya gönül verenleri tebrik ediyorum. Ürgüp’ün özellikle kuru havası, nemli olmayan havasının muhteşem coğrafya sayesinde yogaseverler için de doğru bir destinasyon olacağını düşünüyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

TARİHİ MEKANLARDA YOGA DENEYİMİ

Yoga eğitmeni Sinem Yıldız Sak, “Yaklaşık 6 yıldır Kapadokya bölgesinde yoga alanında organizasyon düzenliyorum. Hem organizasyon, hem yoga eğitmeni olarak çalışmalar yapıyorum. Aslında amacımız, Kapadokya bölgesinde tarihi mekanları, vadilerin keşifleriyle beraber yoga deneyimini insanlara sunarak bu alanda da hafta sonları farklı organizasyonları bölgede yapmaya devam ediyoruz. Bugün de ‘Uluslararası Yoga Günü’ kapsamında Hindistan Ankara Büyükelçiliği’nin destekleriyle bir organizasyon yaptık. Ürgüp’te yaklaşık 56 kişinin katıldığı organizasyon 1 saatlik yoga akışımızı her seviyeye uygun yaptık” diye belirtti.