KAPADOKYA EDEBİYAT BULUŞMALARI TARİHLERİ VE YERLERİ

Nevşehir’de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan “Kapadokya Edebiyat Buluşmaları”, 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. Türkiye’nin sanat ve edebiyat dünyasında saygın isimleri olan yazarlar, akademisyenler, çizerler, eğitimciler ve yayıncılar bu etkinlikte bir araya gelecek.

ETKİNLİĞİN AMACI VE PROGRAM İÇERİĞİ

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen eğitimci-yazar Saliha Demir, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehirde çeşitli merkezlerde programlar organize edeceklerini aktardı. Edebi değerlerin tanıtımı ve yaşatılması amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Demir, “Buluşmalar kapsamında yetişkin ve çocuk edebiyatına yönelik söyleşi, panel, imza etkinlikleri, sanatın birçok disiplininin bir araya geldiği sergiler, atölyeler, yazma etkinlikleri düzenlenecek.” şeklinde konuştu.

AÇILIŞ KOKTEYLİ VE DAVET

Etkinlik, 28 Haziran Cumartesi günü açılış kokteyli ile başlayacak. Yazma ve değerlendirme oturumlarının sanat ve edebiyat tutkularına ilham vereceğine inandıklarını ifade eden Demir, tüm edebiyat tutkunlarını bu programa davet ediyor.