Kapadokya Havalimanında, Yolcu, Uçak, Yük Trafiği

KAPADOKYA HAVALİMANI YOLCU VE UÇAK TRAFİĞİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Kapadokya Havalimanında, yılın ilk beş ayında toplam yolcu trafiği 253 bin 873 kişiye ulaşıyor. Uçak trafiği ise 8 bin 193 olarak kaydedilirken, yük trafiği da 2 bin 570 ton olarak gerçekleşiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanına ait Mayıs ayı istatistiklerini duyuruyor.

MAYIS AYI VERİLERİ AÇIKLANDI

Mayıs ayında, Kapadokya Havalimanında iç hat yolcu trafiği 77 bin 136, dış hat yolcu trafiği ise bin 477 olarak gerçekleşti. Böylece Mayıs ayında toplam olarak 78 bin 613 yolcuya hizmet veriliyor. Uçak trafiği ise, iç hatlarda 2 bin 465 ve dış hatlarda 22 olmak üzere toplamda 2 bin 487’e ulaşıyor. Mayıs ayındaki yük trafiği ise toplam 833 ton olarak kaydediliyor.

5 AYLIK DÖNEMDE TRAFİK VERİLERİ

Ocak-Mayıs döneminde ise Kapadokya Havalimanı’ndaki yolcu trafiği 253 bin 873 olarak gerçekleşiyor. Uçak trafiği de 8 bin 193 seviyesine yükseliyor. Yük trafiği ise 2 bin 570 ton olarak ön plana çıkıyor. Bu veriler, Kapadokya Havalimanının büyüyen potansiyelini ve artan yolcu taleplerini gösteriyor.