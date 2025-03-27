Kapadokya, Iter Vitis Rotası’na Katıldı

KAPADOKYA’NIN KÜLTÜREL MİRASINA YENİ BİR DÜZENLEME

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü başvuru sonucunda Kapadokya Bölgesi, Avrupa Konseyi’nin Kültür Rotaları arasında yer alan Iter Vitis Bağcılık Rotası’na dahil oldu. 1987 yılında başlatılan Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programı, Avrupa ülkelerinin ortak miraslarını ortaya çıkarmayı, bunları değerli kılmayı ve ortak kültür ile değerler hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 2024 yılı itibarisiyle bu programda 48 kültür rotası yer alıyor. Bu rotalar, Avrupa’nın kültürel çeşitliliğini tanıtmalarının yanı sıra, ziyaretçilerin bölgesel mirası daha yakından deneyimlemesine imkan tanıyor.

Aynı zamanda, kültür rotalarıyla yürütülen projeler, yerel ekonomileri ve kültürel farkındalığı geliştirerek destinasyonların turizm potansiyelini artırıyor. Iter Vitis Bağcılık Rotası, Avrupa’nın bağcılıkla ilgili tarımsal peyzajını ve bu kültürün tarihi gelişimini yansıtan önemli bir güzergah olarak öne çıkıyor. Bu rota, üzüm bağları, geleneksel üretim teknikleri ve yerel bağcılık mirası gibi unsurlara odaklanarak, bölgesel bağcılık kültürünü koruma ve tanıtma misyonunu üstleniyor. Ayrıca, bu güzergah, bağcılık kültürüne sahip alanları sürdürülebilir turizm destinasyonları ve eğitici rotalar haline getirmeyi amaçlıyor.

ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANITIM FIRSATLARI

Kapadokya Bölgesi’nin Iter Vitis Bağcılık Rotası’na dahil edilmesi, bölgenin zengin bağcılık mirasının uluslararası düzeyde tanıtılmasına ve yerel üreticilerin görünürlük kazanmasına olanak tanıyacak. Bunun yanı sıra, bölgede bulunan bağcılıkla ilgili kültürel unsurların korunması, sürdürülebilir turizmin desteklenmesi ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi için önemli işbirliği fırsatları sunmaktadır. Üyeliğin, Kapadokya’nın zengin bağcılık geleneğinin uluslararası alanda tanıtımına ve bölgedeki sürdürülebilir turizm projelerinin ilerlemesine katkıda bulunması hedefleniyor.