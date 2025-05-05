Kapadokya’nın En Başarılı İsimleri Açıklandı

NEVŞEHİR’DE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Nevşehir, Kapadokya bölgesi ve Türkiye genelinde öne çıkan kişi, kurum, kuruluş ve firmalar, CT Haber TV takipçileri tarafından belirlenerek ödüllendirildi. İlçeler arasında yapılan oylamada, Avanos “Nevşehir’in En İyi İlçesi” seçilirken, turizm cenneti olan Göreme “Nevşehir’in En İyi Beldesi” unvanını aldı. Gecenin özel anlarından biri de Haberler.com’un, “Türkiye’nin En Çok Tıklanan Haber Sitesi” ödülünü alması oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Belediye başkanları arasında dikkat çeken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hem “En Başarılı Belediye Başkanı” hem de “En Halka Dokunan Belediye Başkanı” olarak iki ödül kazandı. Ayrıca, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, “En Sosyal Belediye Başkanı” ödülünü alırken; Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik “En Girişimci Belediye Başkanı”, Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce ise “En Yenilikçi Belediye Başkanı” oldu. Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftci, “En Çevreci Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. Kaymaklı ve Göreme belediye başkanları da kendi alanlarında ödüller aldı.

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA YARIŞ

MHP Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, “En Başarılı Milletvekili” olarak belirlenirken; AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, “En Girişimci” ve “En Sosyal Milletvekili” kategorilerinde ödül aldı. Eğitim ve sağlık alanında dikkat çeken kurumlar arasında Altınyıldız Koleji “En İyi Özel Okul”, Kapadokya Üniversitesi “En İyi Üniversite” ve Versa Hastanesi “En İyi Özel Hastane” seçildi.

BASIN VE MEDYA KATEGORİLERİ

Basın ve medya kategorisinde de önemli değerlendirmeler yapıldı. Nevşehir Valiliği “En İyi Kurum Basın Birimi” ödülüne layık görülürken, Behcet Alkan “En İyi Haber Ajansı Muhabiri” ödülünü kazandı. İHA ise “Türkiye’nin En İyi Haber Ajansı” olarak belirlendi. Ulusal medyada da TGRT “En Güvenilir Haber Kanalı”, Sözcü “En Çok Okunan Haber Sitesi” ve Cumhuriyet “En Güvenilir Gazete” olarak öne çıktı.

ÖDÜL ALAN İŞLETMELER VE KİŞİLER

Yeme-içme, eğlence, spor gibi çeşitli alanlarda da ödüller sahiplerini buldu. Bolu Et Mangal, Şüküroğulları, Big-Chefs ve Sess Kapadokya gibi işletmeler halkın tercihi oldu. Ayrıca, Ford Ünallar ve Vural Group gibi birçok işletmeye özel teşekkür plaketleri verildi. Kent&Başkan Dergisi ise “Yerel Vizyon Medya Ödülü”nü aldı.

Kapadokya bölgesine ve ülkemize değer katan tüm başarı öykülerini kutluyor, bu başarılara katkı sağlayan kişilere teşekkür ediyoruz.