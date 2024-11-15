“Kapadokya’nın Yer Üstü ve Yer Altı”

KAPADOKYA DOSYASIYLA YENİ SAYI

Milliyet Arkeoloji dergisi, 17 Kasım Pazar günü okuyucularıyla buluşacak 43. sayısında geniş kapsamlı bir Kapadokya dosyası sunuyor. Dergi, Kapadokya’nın en eski yerleşimlerinden yer altı şehirlerine, peribacalarının milyarlarca yıllık oluşum sürecinden bölgedeki Hristiyanlık mirasına kadar her yönüyle Kapadokya’yı ele alıyor.

BÜYÜLEYİCİ JELOJİK MİRAS

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeken Kapadokya, benzersiz jeolojik yapısı olan peribacaları ile dikkat çekiyor. Bu bölge, geçmişte de insanlar için bir cazibe merkezi olma özelliğini taşıyordu. Dergi, Afrika’dan hareket eden konargöçer Homo Erectus gruplarının, günümüzden yaklaşık 800 bin ila 200 bin yıl önce bu bölgede uzun süre kalmış olduklarını ve el baltalarını obsidyenden, diğer ağır işlerde kullandıkları aletlerini farklı yerel kayaçlardan ürettiklerini bilimsel verilerle okuyucularına aktarıyor. Ayrıca, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesine tarihlenen Aksaray yakınlarındaki Aşıklı Höyük, Musular ve Balıklı ile Niğde’deki Sırçalıtepe’nin Kapadokya’nın ilk yerleşiklerini nasıl barındırdığı da dergide yer alıyor.

Koruma amacıyla inşa edilip, sığınak olmanın ötesine geçen karmaşık yer altı şehirleri, derginin ilgi çekici konuları arasında. Bu şehirler, uzun süre yaşam alanı sunmaları açısından da dikkat çekiyor. Ayrıca Kapadokya, Hristiyan manastır düzeninin ilham kaynaklarından biri olarak biliniyor. Bölgedeki önemli dini figürlerin de Hristiyanlığın teolojik ve doktrinsel tartışmalarına yön veren isimler olduğu kaydediliyor. Kapadokya’nın Hristiyanlık mirası, derginin ilgi alanlarından bir diğeri.

İLGİ ÇEKEN DİĞER KONULAR

İnsanlığın geçirdiği büyük dönüşümün ele alındığı Neolitik Dönem’in tartışıldığı Şanlıurfa’daki Dünya Neolitik Kongresi gibi dikkat çeken konular da bu sayıda yer alıyor. Dergi, 43. sayısını 17 Kasım Pazar günü Milliyet gazetesiyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve Nevşehir’de bayilerde ve Milliyet e-gazete uygulamasında okuyucuların beğenisine sunacak. Ayrıca, dergiye Shopier ve Dergi Kapında üzerinden internet aracılığıyla erişim sağlamak da mümkün.