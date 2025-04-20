Kapadokya Rallisi Başladı. Kadın Yarışçılar Artıyor. 75 Klasik Araç Katıldı. Eğlenceli Bir Etkinlik Gerçekleşiyor. Kendi İçimizde İddialıyız. TOSFED Onaylı Etkinlik

KAPADOKYA’DA KLİMATİK RALLİ BAŞLADI

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden birisi olan Kapadokya’da, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) 2025 yılı yarış takvimine akredite olan ‘Klasik Otomobil Kulübü Kapadokya Rallisi’ düzenleniyor. Kapadokya bölgesinde 75 aracın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiriyor. Ralli, Göreme beldesindeki sıcak hava balonları kalkış alanında yapılan toplanti ile başladı.

KATILIMCI PROFİLİ DENGELİ

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, ralliye katılan 75 klasik aracın yarısının kadın sürücülerden oluştuğunu belirtti. Sivridağ, “Biz geçen sene 8 Mart’ta Kadınlar Günü’nde yaptığımız güzel bir rallimiz vardı. İlgi de arttı. Kadın sayımız her geçen yarışmada artıyor. Bu da bize çok gurur veriyor” dedi. Ralli, sıcak hava balonlarıyla başlayıp Avanos’ta sona erecek. Sivridağ, klasik otomobillerde sabit hız testinin farklı olduğunu ve 1934’lerden 1980’lere kadar çeşitli araçların yarıştığını söyledi.

YARIŞMADA HEDEF İYİ SÜRE TUTTURMAK

Sivridağ, eski araçların belirlenen hızları tutturmasının zor olduğunu belirterek, “Biz burada kronometreyle hareket ediyoruz. Ralli direktörümüzün verdiği hızları, geçtiğimiz zamanla belirleyerek en iyi süreyi tutturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Ankara’dan katılan yarışmacı Ahmet Akın ise, “1976 model Mercedes Benz E-450 ile Kapadokya’daki ralliye katılıyoruz. Bu etkinlik, 35-40 aracın birlikte olduğu ve belirli bir parkurun tamamlanarak birincisinin seçileceği özel ve güzel bir etkinlik. İddialı değilim ama kendi içimizde bir iddiamız var” diye konuştu. İki farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılardan bir grup profesyonellerden oluşurken, diğer grup ise hem gezip hem eğlenerek yarışmayı hedefliyor.