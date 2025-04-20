Kapadokya Rallisi’nde Klasik Araçlar Heyecan Yaratıyor

KAPADOKYA RALLİSİ’NDE KLASİK ARAÇLAR YARIŞTI

Nevşehir’de düzenlenen “Kapadokya Rallisi”ne klasik otomobillerle katılan sürücüler, etapları en hızlı şekilde tamamlamak için mücadele etti. Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen bu özel etkinliğe katılan araçlar, güneşin doğuşu ile birlikte Nevşehir’in Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanında toplandı. Sürücülerin hazırlıklarının ardından, toplamda 75 klasik araç, sıcak hava balonlarının havadaki süsü ile birleşen peribacalarıyla dolu güzergâhta yol aldı. Göreme’den ayrılarak Uçhisar beldesinden geçen araçların gösterisi, katılımcıların konakladığı otelin önünde sona erdi.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sercan Sivridağ, yaptığı açıklamada, Kapadokya’nın doğa ve tarih zenginlikleriyle klasik araç meraklıları için eşsiz bir manzara sunduğunu belirtti. Sivridağ, “Etkinliğe katılanların yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlattığımız ralli sonrasında kadın katılımcılardaki artış bize gurur veriyor.” dedi. Eski araçlarla ralli direktörünün belirlediği kurallara uymanın zorluğundan bahseden Sivridağ, “Kronometre ile hareket ediyoruz ve etapta en iyi süreyi elde etmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Olcay Eriloğlu, peribacaları arasındaki bu gezintinin daha önceki etkinliklere göre çok daha eğlenceli geçeceğine inandığını ifade etti. Bölgenin dokusunun etkinlik için oldukça uygun olduğunu vurgulayan Eriloğlu, “Kapadokya uzun zamandır arzu ettiğimiz bir parkur. Klasik araçların böylesine klasik bir şehirle buluşması güzel olacak. Gün boyunca harika fotoğraflar çekeceğimizi düşünüyoruz; çok heyecanlıyız.” diye konuştu. Ege Özalp ise klasik araçlarla birlikte bölgenin gizli kalmış manzaralarını keşfetmekten büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.