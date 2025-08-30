Kapadokya Ultra Trail, uluslararası spor festivali

ETKİNLİK İŞBİRLİĞİ VE DESTEKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşecek olan organizasyonda, Avantgarde Collection, PT Academy, Salcano, ViewSonic, Eker ve Züber sponsor olarak yer alacak. Ayrıca Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri co-sponsor olarak etkinliğe destek verecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sosyal sorumluluk ortaklığını Adım Adım üstlenecek.

DÜNYA ÇAPINDA DİKKAT ÇEKEN ORGANİZASYON

Salomon’un 10. kez isim sponsorluğunu üstlendiği Cappadocia Ultra Trail, her yıl dünyanın farklı bölgelerinden binlerce sporcuyu Kapadokya’da bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl da uluslararası bir spor festivali havasında geçen etkinlik, farklı coğrafyalardan katılımlara ev sahipliği yaptı. Bu yıl da dünyanın birçok ülkesinden koşucuların Kapadokya’nın muhteşem parkurlarında bir araya gelmesi bekleniyor.

PARKURLAR VE KOŞU YARIŞMALARI

Cappadocia Ultra Trail, farklı seviyelerde koşuculara hitap eden dört ayrı parkurdan oluşuyor. Her bir parkur, Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında değişik bir deneyim sunuyor. Mini Trail (14 km / 308 m+), Short Trail (38 km / 1120 m+), Medium Trail (63 km / 2030 m+) ve Ultra Trail (119 km / 3730 m+) gibi toplamda dört parkurda düzenlenecek organizasyonda, ayrıca Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik takım), Cappadocia Team Games Medium Trail 63K (minimum 2’si kadın 6 kişilik takım) ve Cappadocia Team Games Short-Trail 38K (minimum 1’i kadın 3 kişilik takım) yarışları da yapılacak.

KÜLTÜREL TANITIM VE TURİZM

Salomon Cappadocia Ultra Trail, sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, Türkiye’nin kültürel ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtma açısından da büyük bir öneme sahip. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya, özel coğrafyası ve tarihi dokusuyla her yıl binlerce sporcuya, izleyiciye ve turiste kapılarını açıyor. Bu organizasyon, sporun birleştirici gücünü kullanarak Türkiye’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken, ülkenin turizm ve kültür değerlerine de güçlü bir vitrin oluşturuyor.