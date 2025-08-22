Haberler

Kapaklı’da 55 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi’nde, komşularının herhangi bir haber alamadığı 55 yaşındaki Ayşe Şenses’in evinde ölü olarak bulunması, bölgedeki sakinlerde şok etkisi yarattı. Kadının uzun zamandır evinde yalnız yaşadığı ve bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

İHBAR VE GELEN EKİPLER

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ayşe Şenses’in komşuları, kendisinden haber alınamaması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak gerekli incelemeleri yürütmeye başladı. Yapılan araştırmalarda, kadının kronik rahatsızlıklarının bulunduğu da belirlendi.

