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Kapaklı’da Aile Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAPIŞMA VE KAYIPLAR

Kapaklı ilçesinde, Tekirdağ’da iki aile arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı. Olay 30 Mart Pazar günü saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Cami Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü. Kavgada Murtaza T. hayatını kaybederken, Cem T. ağır yaralandı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Cem T.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu hastaneye kaldırdı. Murtaza T.’nin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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