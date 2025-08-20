Haberler

Kapaklı’da Araçlar Çarpıştı, 1 Yaralı

Trafik Kazası ve Yaralanmalar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi ile Bircan Sokak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiler göre, 59 S 8512 plakalı minibüs, sokaktan caddeye çıkan F.Ö. yönetimindeki 26 ALF 627 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kazaya tanıklık eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsüne ilk yardımı yaptı. Sürücü, hastaneye gitmek istemedi ancak sağlık ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından kendini kötü hissetmesi üzerine polis ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın ardından gerekli incelemeler başlatıldı.

