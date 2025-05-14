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Kapaklı’da Baba Oğlunu Vurdu

OĞUL-BABA ARASINDAKİ TARTIŞMA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba tutuklandı. Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, N.Ş’nin oğlu H.Ş. ile yaşanan tartışma sonucunda, baba balkondan ateş açarak oğlunu vurmuş.

OLAYIN GELİŞİMİ

H.Ş, ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş. N.Ş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Polisi ekipleri olayı gerçekleştiren N.Ş’yi gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.

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