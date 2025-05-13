Kapaklı’da Baba-Oğul Silahlı Çatıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde baba ve oğul arasında meydana gelen silahlı çatışmada 22 yaşındaki H.Ş. hayatını kaybetti. Olay, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak’taki bir sitede gerçekleşti.

TARTIŞMA VE ÇATIŞMA

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki H.Ş. ile yaşadığı husumet nedeniyle babası N.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından, H.Ş. motosikletle aynı adrese geldi ve babasının bulunduğu daireye silahla ateş açtı. Baba N.Ş. de evdeki pompalı tüfeği alarak oğluna balkondan ateş etti. H.Ş. vücuduna çok sayıda saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

MÜDAHALE VE GÖZALTILAR

Olayı görenler hemen durumu 112 sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı H.Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Baba N.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kapaklı Devlet Hastanesi’nde ağır yaralı olarak tedavi altına alınan H.Ş., daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan H.Ş., yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor.