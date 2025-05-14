Kapaklı’da Baba-Oğul Silahlı Kavga

KAPAKLI’DA BABA OĞUL ARASINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, 22 yaşındaki H.Ş. yaşamını yitirdi. Olay, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak’ta bulunan bir sitede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. ve babası arasında devam eden bir husumet sebebiyle tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın ardından, H.Ş. motosikletle aynı adrese geldi ve babasının bulunduğu daireye silahla ateş açtı. Baba N.Ş. ise evdeki pompalı tüfeği alarak oğluna balkondan karşılık verdi. Bu esnada H.Ş.’ye vücuduna çok sayıda saçma isabet etti ve ağır yaralı halde kaldı. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine, 112 sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı H.Ş. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından baba N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Kapaklı Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan H.Ş., daha sonrasında Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.