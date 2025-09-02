Kapaklı’da Boya Fabrikasında Kaza

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kapaklı ilçesinde, bir boya fabrikasında meydana gelen olayda, kimyasal maddeden zehirlenme sonucu acı bir kaza yaşandı. Akşam saatlerinde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikada çalışan işçilerden Ferdi H., boya kazanına düşen bir parçayı almak amacıyla kazanın içine girdi.

ZEHİRLENME VE MÜDAHALE

Bir süre sonra kimyasal madde kokusundan etkilenen Ferdi H., bilincini kaybetti. Durumu fark eden arkadaşı M.D. de kazana girdi, ancak o da kimyasal madde kokusundan olumsuz etkilendi. Olay yerine ulaşan işçilerin yaptığı ihbarla, fabrikanın yanına sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle, işçiler kazandan çıkartılıp Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜREN İŞÇİ

Yapılan müdahale sonucunda, durumu ağır olan Ferdi H. kurtarılamadı. M.D. ise hastanede tedavi süreçlerine alındı. Hastanenin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) bölümüne şerit çekilerek önlemler alındığı gözlemlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.