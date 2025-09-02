Kapaklı’da Boya Fabrikasında Kaza

KİMYASAL SIVI KAZANINA DÜŞEN İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen üzücü bir olayda, kimyasal sıvı kazanına düşen iki işçiden biri yaşamını yitiriyor. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 27 yaşındaki F.H., kimyasal sıvı kazanına düştüğünde, onu kurtarmak için müdahale eden 23 yaşındaki arkadaşı M.D. de kazana düşüyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, çalışma arkadaşlarının dikkatini çekmesiyle birlikte fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendiriliyor. Kazandan çıkarılan işçilerden F.H.’nin hayatını kaybettiği belirleniyor. Yaralı olan M.D., sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. F.H.’nin cenazesi ise hastanenin morguna yerleştiriliyor.