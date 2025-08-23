Kapaklı’da Çocuklar Yangın Çıkardı!

ÇOCUKLARIN YAKTIĞI YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kapaklı ilçesinde çocuklar tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi ile Kaan Bey Sokak arasında yer alan boş bir alanda meydana geldi.

OLAY YERİNDE ARAŞTIRMA

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen çocuklar tarafından yakılan ateş kısa bir süre içinde büyüyerek paniğe yol açtı. Yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çok kısa bir sürede kontrol altına aldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Bölgedeki sakinler, yangını çıkaran çocukların olay yerinden kaçarak uzaklaştığını bildirdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.