Kapaklı’da Çocuklar Yangın Çıkardı!

ÇOCUKLARIN YAKTIĞI YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kapaklı ilçesinde çocuklar tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi ile Kaan Bey Sokak arasında yer alan boş bir alanda meydana geldi.

OLAY YERİNDE ARAŞTIRMA

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen çocuklar tarafından yakılan ateş kısa bir süre içinde büyüyerek paniğe yol açtı. Yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çok kısa bir sürede kontrol altına aldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Bölgedeki sakinler, yangını çıkaran çocukların olay yerinden kaçarak uzaklaştığını bildirdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

