Kapaklı’da İki Genç Gözaltına Alındı

UYGUNSUZ HAREKETLER SERGİLEYEN İKİ GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, boş bir arazide uygunsuz hareketler sergileyen iki genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Kapaklı ilçesinin İnönü Mahallesi’nde bulunan bir arazide meydana geldi. Çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında yer alan bu arazideki uygunsuz görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve duruma büyük tepki gösterildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAYI ARAŞTIRIYOR

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, söz konusu olayla ilgili hemen bir inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi ve bu inceleme sonucunda, boş arazide uygunsuz hareketler sergileyen 19 yaşındaki N.E. ile 18 yaşındaki F.K. yakalandı. İki genç, olaydan sonra emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldılar.

Şahinbey Belediyesi Ailelere Destek Veriyor

Şahinbey Belediyesi, zor durumda olan bir aileye yardım ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Desteklenen aile, yaşam koşullarında önemli iyileşmeler sağladı.
Endonezya’da Kızamık Salgını Yaşandı

Doğu Cava'da meydana gelen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için büyük bir aşılama kampanyası başlattı.

