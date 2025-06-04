Kapaklı’da İş İnsanı Yalçın Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE SAAT

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iş insanı Burhan Yalçın (48), iş yerindeki ofisinde başından tabancayla vurulmuş olarak, ölü bulundu. Bu olay, ilçenin Vatan Caddesi üzerindeki Yalçın’a ait inşaat ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş yerinde gerçekleşti.

İŞ YERİNE GELEN HUSUMETLİSİ İLE TARTIŞTI

İddiaya göre, aralarında bir süredir husumet bulunan kişi, Yalçın ile konuşmak üzere iş yerine geldi. İş yerinde konuşma sırasında gerginlik arttı ve taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada husumetli kişi cebinden çıkardığı tabancayla Yalçın’a ateş açtı. Silahlı saldırgan, olay sonrası yerinden kaçtı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN GELİŞİ VE SAVCILIĞIN İNCELEMESİ

Silah seslerini duyan çevredeki kişiler Yalçın’ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın’ın başına isabet eden mermi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekipleri, yapılan incelemelerin ardından Yalçın’ın cenazesini Çerkezköy Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Olayı haber alan Yalçın’ın yakınları büyük bir üzüntü ile olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.