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Kapaklı’da Kaçak Makaron Üretimi Yapıldı

KAÇAK MAKARON ÜRETİMİNE OPERASYON

Kapaklı ilçesinde, bir iş yerini imalathaneye dönüştürerek kaçak makaron üretimi yapan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 240 bin makaron ile 220 kilogram tütün ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Kapaklı’nın Mimarsinan Mahallesi’nde Ö.Y. isimli şahsın dükkanının arka bölümü ve deposunu korunaklı hale getirip kaçak tütün ve makaron üretimi yaptığı belirlendi.

OPERASYON DETAYLARI

Bu tespit üzerine, KOM Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Şahsın imalathaneye çevirdiği dükkan ve depoda yapılan aramalarda, 240 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 220 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet terazi, 2 adet iklimlendirme makinesi ve başka bir makaron doldurma makinesine ait 2 adet parça ele geçirildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Adli işlemlerin başlatıldığı şüpheli Ö.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay, kaçak tütün ve makaron üretimini önlemeye yönelik çalışmalara dikkat çekiyor.

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