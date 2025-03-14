Kapaklı’da Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

KAAÇAK Tütün ÜRÜNLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde ve depoda gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Kapaklı ilçesinde M.F. isimli kişinin işlettiği dükkanda ve imalathane olarak kullandığı depoda arama yaptı.

EŞZAMANLI GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda, 100 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. İki şüpheli kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.