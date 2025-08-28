Kapaklı’da Kaza, İki Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN SEYRİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir trafik kazası, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay, Vatan Mahallesi’nde Plevne Caddesi ile Didem Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.S. yönetimindeki 09 HS 013 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerleyen 59 AJS 762 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu üzücü kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU VE YARDIM

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

POLİS İNCELEMELERİ

Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazanın nedenleri ve taraflar arasındaki sorumluluklar araştırılıyor.