Haberler

Kapaklı’da Kaza, İki Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN SEYRİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir trafik kazası, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay, Vatan Mahallesi’nde Plevne Caddesi ile Didem Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.S. yönetimindeki 09 HS 013 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerleyen 59 AJS 762 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu üzücü kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU VE YARDIM

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

POLİS İNCELEMELERİ

Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazanın nedenleri ve taraflar arasındaki sorumluluklar araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bafra’da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Bafra'da hafriyat kamyonu, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Samsun’da trafik kazasında 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir çocuk dahil dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.