Kapaklı’da Minibüs Kaza Yaptı

KAZA VE MÜDAHALE

Kapaklı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında kontrolü kaybeden minibüs, refüjdeki bir ağacı ve aydınlatma direğini devirdi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı bildiriliyor.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, Kapaklı ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Pınarça istikametine giden minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüje girip ağaç ve aydınlatma direğini devirdi. Minibüs sürücüsü, olayı yara almadan atlattı.

Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve yoldan devrilen aydınlatma direğini kaldırmak için çalışma gerçekleştirildi.