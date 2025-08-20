Haberler

Kapaklı’da Minibüs, Otomobille Çarpıştı

Trafik Kazası Detayları

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi ile Bircan Sokak kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede ilerleyen 59 S 8512 plakalı minibüs, sokaktan caddeye çıkan F.Ö. yönetimindeki 26 ALF 627 plakalı otomobile çarptı.

Yaralıya İlk Müdahale

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye kısa süre içinde 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye gitmek istemeyen sürücü, sağlık ekipleri bölgeden ayrıldıktan sonra kendisini kötü hissetmesi üzerine polis ekipleri vasıtasıyla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İnceleme Devam Ediyor

Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı. Olayın detayları araştırılmakta ve gerekli soruşturmalar ilerlemektedir.

