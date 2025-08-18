Kapaklı’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDAKİ MANEVRA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, otomobille karşılaşmamak için manevra yaparken devrilen bir motosiklet kazası yaşandı. Olay, Kapaklı-Saray yolundaki sanayi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Pınar Bulvarı’ndan Kapaklı-Saray yoluna çıkan A.P. yönetimindeki 34 GYL 758 plakalı motosiklet, yol üzerinde ilerleyen bir otomobile çarpmamak amacıyla manevra yaptığı anda devrildi.

Motosikletin devrilmesi sonrası yaralanan A.P.’yi gören çevredekiler derhal durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Aynı zamanda polis ekipleri de kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.