Haberler

Kapaklı’da Motosiklet İhlali Cezası Kesildi

TEHLİKELİ SÜRÜŞE CEZA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde motosiklet kullanarak tehlikeli hareketler gerçekleştiren ve bu anları sosyal medya hesabından “Yakalayabilen olmadı daha” diyerek paylaşan aday sürücüye 53 bin 171 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü belgesi de kalıcı olarak iptal edildi.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Sosyal medya paylaşımları kapsamında, Kapaklı ilçesinde motosiklet ile saygısız bir şekilde sürüş gerçekleştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan H.Y.G., cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalanarak Kapaklı Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Paylaşılan video kaydındaki trafik kural ihlalleri sonucu şahsa toplamda 9 maddeden 53 bin 171 lira idari para cezası kesildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca, polis ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokma konu ile ilgili H.Y.G. hakkında adli işlem süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
Haberler

U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.