Kapaklı’da Motosiklet-Otomobil Kazası

KAZA ANINDAN GÖRÜNTÜLER

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde, seyir halindeki bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Hisar Sokak’ta meydana geldi. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, 59 ACG 393 plakalı otomobil, M.D.S. (24) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hızla 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

POLİS İNCELEMELERİ BAŞLATTI

Kaza sonrası, konuyla ilgili detaylı incelemeler yapması amacıyla polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Kaza anında yaşananlar ve görgü tanıklarının ifadeleri, soruşturmanın seyrini etkileyecek.