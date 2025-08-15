Kapaklı’da Motosiklet-Otomobil Kazası Yaşandı

TRAFFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Atatürk Mahallesi’ndeki Gurur Sokak ile Pınar Bulvarı kesişiminde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI VE YARALININ DURUMU

Olay hakkında edinilen bilgilere göre, sokaktan bulvara çıkan M.Y. idaresindeki otomobil ile bulvar üzerinde ilerleyen F.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, kazayı gördükten sonra hemen yardım çağırdı. Olay yerine çok geçmeden 112 acil sağlık ekipleri ulaştı. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne taşındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenleri ve sorumluları hakkında detaylı bir rapor hazırlaması bekleniyor.