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Kapaklı’da Motosikletliler Silahla Bir Kişiyi Yaraladı

OLAYIN DETAYLARI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, motosikletli bir şahıs veya şahıslar tarafından silahla açılan ateş sonucunda bir vatandaş yaralandı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi. Alınan bilgilere göre, olay Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi’nde Gazi Osmanpaşa Mahallesi civarında gerçekleşti. Motosikletli şahıs ya da şahıslar, araç içerisinde yer alan bir D.B.’ye ateş açtı.

YARDIM ÇAĞRISI VE MÜDAHALE

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde intikal eden sağlık ekipleri, araçta bulunan yaralı D.B.’yi ambulansa alarak Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

POLİSİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Saldırı sonrası motosikletli şahısların olay yerinden kaçtığı belirtiliyor. Bu durum üzerine, polis ekipleri motosikleti bulmak için arama çalışmalarına başladı.

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