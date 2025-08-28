Kapaklı’da Müftülük Yanında Uygunsuz Davranışlar

Olayın Yükselttiği Güvenlik Endişesi

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında yer alan boş bir arazide meydana gelen olay, mahalleyi harekete geçirdi. Gündüz saatlerinde, uygunsuz davranışlar sergileyen 19 yaşındaki N.E. ve 18 yaşındaki F.K., çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Bu duruma gösterilen tepkilerin ardından Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Emniyetin Hızlı Müdahalesi

Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri, iki genci tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gençlerin, bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın merkezinde bulunan mahalle sakinleri ise, bahsi geçen alanın uzun zamandır güvenlik sorunları ile dolu olduğunu ön plana çıkardı. Mahalleli, çocukların parka rahat bir şekilde giremediğine dikkat çekti.

Vatandaşların Talepleri

“1 yaşında çocuğum var, parka gidemiyorum” diyen bir mahalle sakini, konunun ciddiyetine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, böyle olayların bir daha yaşanmaması için güvenliğin artırılmasını ve çocukların rahatça oynayabilmesi için uygun koşulların sağlanmasını istiyor.