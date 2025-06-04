Kapaklı’da Müteahhit Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ’DA SİLAHLI SALDIRI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda müteahhit Burhan Yalçın hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Yalçın, Vatan Caddesi’nde bulunan iş yerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Yalçın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine sevk edilen cumhuriyet savcısı, olayla ilgili gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra Yalçın’ın cesedi Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırının ardından polis ekipleri, olaya ilişkin detaylı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor.