Kapaklı’da Oğul Babayı Vurdu

KAPAKLI’DA DRAMATİK AİLE İÇİ ÇATıŞMA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Necdet Şahin, oğlu Hazat Şahin (22) ile arasında çıkan bir tartışma sonrasında, kendisine ateş eden oğlunu pompalı tüfekle vurdu. Olay, gecenin ilerleyen saatlerinde, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak’ta gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Necdet Şahin ile oğlu Hazat Şahin arasında belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hazat Şahin, evden ayrıldı. Bir süre sonra motosikletle geri dönen Hazat Şahin, babasının bulunduğu daireye tabanca ile ateş etmeye başladı. Baba Necdet Şahin ise evde bulunan pompalı tüfeğini alarak çıktığı balkondan oğlu Hazat Şahin’e ateş açtı. Şahin, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere düştü.

KURTARILAMADI

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hazat Şahin, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahelesine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında polis, Necdet Şahin’i tüfeği ile birlikte gözaltına alarak soruşturma başlattı.