Kapaklı’da Otomobil Çocuğa Çarptı

KAZA DETAYLARI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, yaya geçidinden geçen bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonucunda yaralanan çocuk, hemen hastaneye kaldırıldı. Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, yaya geçidinden geçmekte olan 13 yaşındaki Y.A.’ya, cadde üzerinde seyir halinde olan T.Ç. yönetimindeki 34 BCM 944 plakalı otomobil çarptı.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEMELER

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası, olay yerine sağlık ekipleri hızla ulaştı ve yaralı çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Bu arada, polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Kaza anının ardından olay yerine toplanan vatandaşlar, sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi. Yaya geçidinden geçen kişilere öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdiler.