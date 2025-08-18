Haberler

Kapaklı’da Otomobil Dereye Uçtu

ÇOCUKLAR TARAFINDAN KONTROL EDİLEN ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, çocuklar tarafından el freni indirilen bir otomobil dereye düştü. Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Kalender Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 67 AAP 116 plakalı otomobilin içine giren çocuklar, aracın el frenini indirmeye karar verdi.

HAREKETE GEÇEN ARAÇ DREYE UÇTU

El freni indirildiğinde aracın hareket etmesiyle birlikte, otomobil sokağa paralel olan dereye uçtu. Olay sonucunda yaralanma yaşanmazken, durumun hemen ardından polis ekipleri olayı araştırmak için inceleme başlattı.

