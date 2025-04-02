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Kapaklı’da Otomobil Üst Geçide Çarptı

KAZA ANINI GÖRENLER HAREKETE GEÇTİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Kapaklı Vahit İnce Üst Geçidine çarparak kaza yaptı. Bu olayda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Y.E. yönetimindeki 34 CTM 885 plakalı araç, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bir levhaya ardından da üst geçide çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören çevredekiler hemen durumu 112 acil yardım ekiplerine iletti. Kısa bir süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsünü ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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