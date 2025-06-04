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Kapaklı’da Silahlı Saldırı, Müteahhit Vefat Etti

TEKİRDAĞ’DA SİLAHLI SALDIRI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir müteahhit, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, müteahhit Burhan Yalçın, Vatan Caddesi’nde bulunan iş yerinde Y.Y. tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı.

EKSİKLİKLERİ GİDERMEK İÇİN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Saldırının ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yalçın’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yalçın’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna taşındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan şüpheli Y.Y, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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