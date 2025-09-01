Kapaklı’da Silahlı Saldırıda Bir Ölü

OLAYIN GERÇEĞİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde park halindeki bir araçta silahla vurulmuş olarak bulunan Mesut Uyumaz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı ve jandarma geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda bir kişinin ölüm haberi alındı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, tarlada park etmiş bir aracın içinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mesut Uyumaz’ın vücuduna dört kurşun isabet ettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Uyumaz’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE GÖZALTILAR

Olayın ardından jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturmaya başladı. Olayla bağlantılı olarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilere yönelik ifade işlemlerinin sürdüğü bilgisi edinildi.