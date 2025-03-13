Kapaklı’da Silahlı Yaralama: Şüpheli Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, motosikletli bir kişi bir otomobilin içinde bulunan vatandaşa silahla ateş açarak yaraladı. Olay, Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde saat 15.00 sularında gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü A.E., otomobil sürücüsü D.B.’ye çok sayıda mermi sıkarak yaraladı.

YARALILAR VE KAÇIŞ

Olay sonrasında yaralanan D.B., durumu kritik olmadan sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne taşındı. Silahlı saldırgan A.E. ise olay yerinden hızlıca kaçtı. Peşine düşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şahsı suç aracıyla birlikte Kapaklı-Çerkezköy yönünde yakaladı. A.E.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.