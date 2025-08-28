Kapaklı’da Uygunsuz Hareketler: İki Genç Gözaltına Alındı

OLAY MAHALDE MAHALLELİYİ TEPKİ GÖSTERMEYE YÖNLENDİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, İnönü Mahallesi’nde bulunan çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında yer alan boş arazide meydana gelen olay, mahallelinin tepkisini topladı. Gündüz saatlerinde uygunsuz davranışlarda bulunan 19 yaşındaki N.E. ve 18 yaşındaki F.K., çevredekiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

KAPAKLI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Tepkilerin artmasının ardından Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya dair bir inceleme başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki genci tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sona eren gençler, daha sonra serbest bırakıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ GÜVENLİK SORUNUNDAN YAKINDI

Olayın gerçekleştiği alanın bir süredir güvenlik sorunları barındırdığını dile getiren mahalle sakinleri, çocukların parktan yararlanmakta sıkıntı çektiğini vurguladı. “1 yaşında çocuğum var, parka gidemiyorum” diyen bir vatandaş, yetkililere durumu düzeltmeleri için çağrıda bulundu.