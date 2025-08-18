Kapaklı’da Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

ÇÖP KONTEYNERİNDE YANGIN ÇIKTI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir çöp konteynerinde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi ve yanıcı maddelerin çöp konteynerine atılmaması gerektiğini belirtti.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Yangın, Kapaklı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Mahallesi Umutbey Sokak’ta çıktı. Alınan bilgilere göre, çöp konteynerine atılan bir yanıcı malzeme nedeniyle yangın tetiklendi. Yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını çevredeki otluk alana sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, olası benzer durumların önlenmesi adına gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.