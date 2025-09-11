Kapaklı’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ ÇOCUKLARIN ATTIĞI MADDE

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yer alan otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, Kapaklı ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi 48. Sokak ile 77. Sokak arasında meydana geldi.

VATANDAŞLARDAN HIZLI MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, yangının çıkış nedeni, otluk arazi çevresinde oynayan çocukların attığı bir madde oldu. Yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.