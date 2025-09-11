Haberler

Kapaklı’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ ÇOCUKLARIN ATTIĞI MADDE

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yer alan otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, Kapaklı ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi 48. Sokak ile 77. Sokak arasında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, yangının çıkış nedeni, otluk arazi çevresinde oynayan çocukların attığı bir madde oldu. Yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

11 EylüL Aksami Efsanevi Maçlar Olacak

11 Eylül Perşembe günü Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turları heyecan dolu maçlara ev sahipliği yapacak. Futbolseverler için kritik karşılaşmalar düzenlenecek.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Öğrenciler Fide Dikti

Bozüyük'teki Sevgi Evi öğrencileri, doğa sevgisini artırmak için fide dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Kaymakam Adem Öztürk, benzer etkinliklerin çocukların motivasyonu açısından değerli olduğunu belirtti.

