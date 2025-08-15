Haberler

Kapaklı İlçe Emniyeti Trafik Tatbikatı Yaptı

GERÇEKÇİ TATBİKAT YAPILDI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, polis ekipleri gerçekçi bir trafik kazası tatbikatı ile müdahale sürecini canlandırdı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla ayrıntılı bir tatbikat düzenledi. 15 Ağustos Cuma günü saat 09.30’da, Kapaklı Yıldızkent Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen ‘Yaralanmalı Trafik Kazası’ tatbikatı, sahne ortamının gerçekçiliği ile dikkat çekti.

KAZA SENARYOSU CANLANDIRILDI

Senaryo gereği, kavşakta iki otomobil çarpıştı ve çarpışmanın ardından araç sürücüleri arasında bir tartışma yaşandı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, sürücüleri ayırarak durumu kontrol altına aldı. Tatbikat kapsamında, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kargaşayı engellemek için çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri güvenli hale getirildikten sonra, polis ekipleri sürücülere alkol testi uyguladı.

HIZLI MÜDAHALE VE YARALI TAHLİYESİ

Alkol testinin ardından, senaryo gereği kazada yaralanan bir kişi, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu tatbikat sayesinde, hem kazaya müdahale süreci hem de yaralı tahliye prosedürleri uygulamalı olarak gösterilmiş oldu. Gerçeğe yakın bir şekilde kurgulanan senaryolar, polis ekiplerinin muhtemel bir trafik kazasında neler yapması gerektiğini pratikte test etmesine olanak sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Haberler

Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.