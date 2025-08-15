Kapaklı İlçe Emniyeti Trafik Tatbikatı Yaptı

GERÇEKÇİ TATBİKAT YAPILDI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, polis ekipleri gerçekçi bir trafik kazası tatbikatı ile müdahale sürecini canlandırdı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla ayrıntılı bir tatbikat düzenledi. 15 Ağustos Cuma günü saat 09.30’da, Kapaklı Yıldızkent Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen ‘Yaralanmalı Trafik Kazası’ tatbikatı, sahne ortamının gerçekçiliği ile dikkat çekti.

KAZA SENARYOSU CANLANDIRILDI

Senaryo gereği, kavşakta iki otomobil çarpıştı ve çarpışmanın ardından araç sürücüleri arasında bir tartışma yaşandı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, sürücüleri ayırarak durumu kontrol altına aldı. Tatbikat kapsamında, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kargaşayı engellemek için çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri güvenli hale getirildikten sonra, polis ekipleri sürücülere alkol testi uyguladı.

HIZLI MÜDAHALE VE YARALI TAHLİYESİ

Alkol testinin ardından, senaryo gereği kazada yaralanan bir kişi, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu tatbikat sayesinde, hem kazaya müdahale süreci hem de yaralı tahliye prosedürleri uygulamalı olarak gösterilmiş oldu. Gerçeğe yakın bir şekilde kurgulanan senaryolar, polis ekiplerinin muhtemel bir trafik kazasında neler yapması gerektiğini pratikte test etmesine olanak sağladı.